وزير العمل يناقش مع التعليم التقني إطلاق عدد من البرنامج المشتركة لتأهيل من يرغب في الإنخراط في سوق العمل

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” ظهر اليوم اجتماعاً مع وزير التعليم التقني والفني “يخلف السيفاو” وناقش معه عدد من الملفات ذات العلاقة بين الوزارتين.

تناول الاجتماع تأكيد على التعاون أهمية تدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين خصوصاً في المناهج والأساليب التدريبية الحديثة ، وخاصة فى مجال المهنية والحرفية لرفع الكفاءة، مع إعرابه عن تطلعه في التعاون للاستفادة من الورش والمعاهد التي تتبع للوزارة على المستوى الوطني لإطلاق عدد من المشاريع والبرامج التدريبية في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .

وأكد سيفاو على أهمية التعاون والتنسيق في تطوير البرامج التدريبية وخاصة الطاقات الجديدة والمتجددة والتقنيات المرتبطة بها مع إبداءه إستعداده للتعاون مع الوزارة في إطلاق عدد من البرنامج المشتركة لتأهيل من يرغب في الإنخراط في سوق العمل.

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