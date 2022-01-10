الغويل في لقاءه مع صدى: للقوى الضاغطة من الإعلام والرقابة دور في جعل الحكومة تعمل على إتمام أعمالها ومشاريعها

صرّح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” في لقاءه مع صحيفة صدى الاقتصادية حين سؤاله حول ماإذا هناك وقت كافٍ لإنهاء مشروعات الحكومة خلال العام 2022.

قال: “إذا استقرت الحكومة سياسياً ستكون دائماً في العمل وخاصةً لو تمرست القوى الحقيقة الضاغطة المتمثلة في النائب العام الذي يعطينا درساً أنّه يجب ألاّ نخطئء وهذا الأمر يعجبني”.

وتابع:”أنا أدعو الإعلام والجهات الرقابية للاستقصاء والبحث في الأوراق حتى لانخطئء، نحن بشر في النهاية ونحتاج إلى شركاء وأنا أرى أنّه من صالحنا ما يقوم به الإعلام تهزني وإذا كنت أنا من أبعثر الأوراق وأخرّب، فلا أستحق أن أجلس في هذا المكان”.

مضيفاً:”بالتالي يجب أن يتم “إحراج” الجميع بما عملوا مع إعطاءهم فرصة للإصلاح لكن يجب إعلامهم بما قاموا به ولو قبل سنوات وضرورة عدم تكرار الخطأ”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية