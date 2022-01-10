خاص .. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يقول لصدى: الحكومة لم يستقر لها الحال بسبب الضغوطات و 8 أشهر لاتُقاس في عمر الشعوب

صرّح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” في لقاءٍ أجراه مع صحيفة صدى الاقتصادية وإجابته حول تساؤل سكان عدد من المناطق الشرقية بأنّ الوضع لم يتغير منذ الانقسام السياسي في البلاد وحتى الآن.رغم إعلان الحكومة عن مشاريع عديدة في كامل البلاد.

حيث قال: الحكومة تُدار بأفراد تحتمل تصرفاتهم الخطأ والصواب، ولم يستقر لها الحال نتيجة الضغوطات والمشاكل التي تُعانيها، وكأي عمل إنساني تشوبه العيوب والنقيصة”.

وتابع: “يُعاب على أبناء هذه المناطق عدم التواصل مع الحكومة، وهي ليس لديها سياسات فرض أو توجيه بل تفتح ذراعيها للجميع وتحاول أن تُنجز، نحن أيضاً كأعضاء حكومة يُلقى علينا اللّوم لم نستطع تطبيق آرائنا وأن نكون فعّالين خاصةً بعملنا كوزارة استشارية وليست تنفيذية”.

وأردف القول:”الحكومة يُحسب لها أنّها هزت روح التنمية والفاعلية، ووجودها إنجاز في حد ذاته بعد انقسامٍ طويل بوزيرين في كل وزارة، و 8 أشهر لاتُقاس في عمر الشعوب؛ يمكن اللوم عليها من التشاور والإرشاد والمحاسبة وفتح المجال للآخر ولكنّها تظّل فعلاً خلقت نوعاً من التوافق”.

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