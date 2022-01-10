برنت يلامس سقف الـ 82 دولارا للبرميل

أخبار ليبيا24

لامس سعر خام النفط “برنت” اليوم الإثنين الـ82 دولارا متأثرة بأزمة الإمدادات المحتملة في كازاخستان وتراجع إنتاج ليبيا من النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم مارس المقبل 0.13 بالمائة لتتداول عند 81.90 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 81.79 دولارا للبرميل.

واستهلت العقود التداولات اليوم على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 81.75 للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم فبراير القادم 0.23 بالمائة. لتتداول عند مستويات 79.06 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 78.88 دولارا للبرميل.

واستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 78.90 دولارا للبرميل.

وأدت صيانة خط أنابيب النفط الرئيسي الواصل بين حقول السماح – الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة إلى خفض إنتاج ليبيا من 1.3 مليون برميل إلى 729 ألف برميل يوميا.