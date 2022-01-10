«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاثنين 10 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 10 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5945 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2047 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2394 دينار، والليرة التركية 0.3327 دينار، والدولار الكندي 3.6318 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.224 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2509 دينار، والدينار التونسي 1.5915 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4967 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 10 يناير 2021: