“صنع الله” يتابع مستجدات مشروع مركز الصيانة النفطية بمدينة بنغازي

عقد رئيس مجلس إدراة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله ” يوم أمس الأحد اجتماعاً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الفريق والمدراء العموم ومدراء الإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لاستعراض نشاط فريق انشاء مركز الصيانة النفطية بمدينة بنغازي.

وتم خلاله استعراض ومراجعة ما تم تنفيذه خلال العام الماضي 2021م ، والتعرف على خطة عمل الفريق للعام 2022م، وما سيتم تنفيذه من مراحل في هذا المشروع.

حيث أوضح صنع الله أن هذا المشروع الهام سيخدم تنفيذ برامج الصيانة المختلفة لشركات القطاع ويسهم بالتالي في توطين أعمال الصيانة لمختلف المعدات والآلات مثل المضخات والضواغط ومنظومات التشغيل والتحكم وغيرها.

وأضاف قائلاً : لقد تعرض هذا المشروع الهام إلى ما تعرضت إليه مختلف المشاريع المقترحة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من حيث غياب توفر الميزانيات اللازمة للتنفيذ وتأخر اعتمادها ، وكذلك وجود بعض الصعوبات الأخرى.

وأشار إلى سعي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للعمل على تذليل كل العوائق التي حالت دون أن يسير تنفيذ مراحل هذا المشروع حسب المخطط له، وتأخر تنفيذ مراحله، وأنها تعمل جاهدة على توفير كل ما هو مطلوب على أن يستأنف التنفيذ ويتم الإنتهاء من هذا المشروع الهام في أقرب وقت ممكن.

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