149 مليون دينار إيرادات الجوف للعام 2021م

طرابلس 10 يناير 2022م (وال) _ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة الجوف للتقنية النفطية حققت إيرادات قياسية العام 2021م، قُدرت بـ140 مليون دينار وبزيادة قدرها 79 مليوناً عن العام 2020.

وأفاد مجدي الدرسي رئيس لجنة الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية: بأن الشركة تمكنت من النهوض بعد تعرضها للدمار والخراب، و أولت إهتمامًا بسوق الخدمات المتاح للحصول على حصة أكبر، فقدمت خدمات بجودة مرضية مما كان سبباً في تحقيق إيرادات بمعدلات متنامية قدرت في نهاية العام 2021 بـ 140 مليون دينار وبزيادة قدرها 79 مليونا عن العام 2020 .

وأضاف أن الجوف تجاوزت العديد من المشاكل وتقدمت بخطى متسارعة في إعادة تأهيل الأصول المتضررة وإستخدام تقنيات عالية، وتشهد تحسنا ملحوظا في سوق الخدمات المصاحبة لحفر وإنتاج النفط والغاز، كما تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل في العمليات الحقلية والمحافظة على معدلات الإنتاج.

وناقش الاجتماع النشاط العام للشركة في العام 2021، والنشاط المتوقع والميزانية التقديرية لسنة 2022 واستعراض أبرز نشاطات الشركة، والتحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة لضمان إيفائها بالتزاماتها اتجاه شركات القطاع. (وال _ طرابلس) ه ش / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال