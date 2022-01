أسعار النفط ترتفع بسبب تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا.

وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كورونا إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وتم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين ونحو 835 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، وفقا لإحصاء لوكالة “رويترز”.

