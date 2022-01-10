اقتصاد

السيوي: فتحنا منظومة الأغراض الشخصية، والشؤون الاجتماعية لم تُخطرنا بصرف منحة الزوجة والأبناء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكد مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي استئناف فتح منظومة الأغراض الشخصية للعام الجاري.

السيوي، في تصريح للرائد الاثنين، قال، إن المصارف التجارية بدأت في تنفيذ مخصصات منظومة الأغراض الشخصية لبطاقة 10 آلاف دولار للعام الجاري، وفق سعر الصرف المحدد من المركزي.

وأضاف السيوي أنهم إلى الآن لم يصلهم خطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء، مشيرًا إلى أن تأخير صرف منحة الزوجة والأبناء سببه وزارة الشؤون الاجتماعية، فهي من المفترض أن ترسل إلى مصرف ليبيا المركزي خطابا حتى يأذن المصرف بصرف المنحة.

يشار إلى أن مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي نفى، أكتوبر الماضي، إغلاق منظومة الأغراض الشخصية، لافتا إلى أن الخلل ربما يكون فنيا فحسب.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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