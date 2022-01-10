مصر ترفع قدرة ربط الشبكة الكهربائية مع ليبيا إلى ألفيْ ميغاوات

جددت مصر عزمها زيادة قدرة ربط شبكتها الكهربائية مع ليبيا إلى ألفيْ ميغاوات، بحسب ما صرح به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، الذي قال في حديث لصحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” ، إن السعة الأساسية للخط بلغت مائة ميغاوات بجهد 220 ك.ف ، وزادت السعة في يناير 2020 إلى 150 ميغاوات.

وأوضح الوزير المصري أن مصر اقترحت أيضًا زيادة جهد الربط مع ليبيا من 220 إلى 500 ك.ف لاستيعاب السعات المتزايدة كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال إفريقيا بالكامل.

وبيّن أن زيادة قدرة التبادل الكهربائي مع ليبيا تتطلب إجراءات وتوسعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة المصرية تخطط لرفع جهد محطتي محولات برج العرب الترفيهية ومرسى علم إلى 500 ك.ف، كما تخطط لتوسيع خط برج العرب – مرسى مطروح القريبة من الحدود الليبية إلى 220 ك.ف 260 كم ورفع الجهد إلى 500 ك.ف.

وسيتم إنشاء خط مرسى مطروح – السلوم المتاخمة للحدود الليبية بجهد 500 كيلوفولت بطول 200 كيلومتر وتوسيع محطة محولات السلوم بجهد 500 كيلوفولت.

وتحدث الوزير عن إنشاء خطين للسلوم – طبرق – أحدهما 220 كيلو فولت والآخر 500 كيلو فولت، وسيتم توسيع محطة محولات طبرق 500 كيلو فولت، فيما يبدأ مشروع الربط الليبي المصري من وادي النطرون والسادس من أكتوبر ، ويمر عبر مرسى مطروح والسلوم ، وينتهي عند طبرق شرقي ليبيا.

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