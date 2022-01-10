بلومبيرغ: الحقول النفطية من المرجح أن تظل مغلقة

صرح شخصان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام إلى وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن الحقول النفطية السدرة ورأس لانوف وحريقة والزويتينة من المرجع أن تظل مغلقة حتى أوائل الأسبوع المقبل حيث إنها نكسة أخرى لليبيا التي انخفض إنتاجها إلى أقل من مليون برميل يوميا .

أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبيرغ أن صادرات الخام اليومية في الأسبوع الأول من هذا العام كانت أقل بنسبة 45٪ عن متوسط ​​ديسمبر.

وأضافت الوكالة قد تؤدي الاضطرابات الحالية التي طال أمدها إلى تقويض الانتعاش الناشئ للإنتاج النفطي العام الماضي عندما بلغ متوسط ​​الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا

وبحسب بلوميرغ يواصل حرس المنشآت النفطية وهي قوة شبه عسكرية تهدف إلى حماية الحقول إعاقة العديد من حقول النفط الرئيسية، لكن في السنوات الأخيرة نفذت عمليات حصار الضغط على المطالب.

أغلق الشهر الماضي حقل الشرارة وحقول غربية أخرى في نزاع حول مدفوعات الرواتب المتأخرة، لا يزال من الممكن ضخ البراميل إلى منشآت التصدير على الرغم من أن ذلك يعتمد على كمية النفط المخزنة وفقا للوكالة.

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