اجتماع الرابع للجنة الوزارية المعنية بتحديد المقرات والمواقع المستغلة من وزارة الدفاع لتخصيصها لتنفيذ برنامج الإقراض

طرابلس 10 يناير 2022 (وال)- عقدت اللجنة الوزارية المعنية بتحديد المقرات والمواقع المستغلة من وزارة الدفاع لتخصيصها لتنفيذ برنامج الإقراض الشبابــي اليوم الإثنين، اجتماعها الرابع بديوان وزارة الإسكان والتعمير بطرابلس.

هذا وترأس الاجتماع؛ رئيس اللجنة وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، وبحضور أعضاء اللجنة كل من: مدير مكتب وزير الدفاع عقيد جبريل مفتاح الشتيوي، ومدير إدارة الأشغال العسكرية عميد فوزي مفتاح داير الليل، ومدير مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم عبد القادر السلطني، ومندوبين عن مصلحة أملاك الدولة الشارف محمد أبونوارة، ومحمد عبد الله الفقيه، ومدير الإدارة العامة للتنظيم والتنسيق بمصلحة التسجيل العقاري الفيتوري عمران دوفان، ومندوب عن وزارة الشباب عبد العاطي عصمان.

وتركز الاجتماع حول مناقشة أوضاع المعسكرات التسعة المقدمة من قبل وزارة الدفاع، وتحديد وزارة الشباب الاحتياجات الخاصة بالبلديات، لتنفيذ برنامج الإقراض الشبابــي لمختلف البلديات، ضمن برنامج (عودة الحياة) المعلن عنه من قبل رئيس الحكومة.

وخلص الاجتماع؛ الاتفاق على إصدار قرارات من وزارة الإسكان والتعمير؛ بشأن تشكيل لجان فنية متخصصة بمختلف المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، والاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الإثنين 17 يناير الحالي، لعرض تقارير اللجان وبحث آخر المستجدات. (وال) ب خ/ ر ت

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