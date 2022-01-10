“القطراني” يجتمع مع وزير الإسكان والتعمير لمناقشة إعادة تفعيل عقود الإسكان الموقعة مع الشركات الأجنبية

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية “خالد العبدلي”

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض كافة المشاريع المستهدفة والجاري تنفيذها من قبل وزارة الاسكان والتعمير عبر أذرعها التنفيذية كلاً حسب الأولوية والحاجة، كم تطرق إلى مناقشة المواضيع المتعلقة بإعادة تفعيل عقود الإسكان الموقعة مع الشركات الأجنبية، وكذلك دراسة إمكانية البدء فيها وجدولة ديونها بالتفاوض مع مندوبي الشركات خصوصاً وأن إتمامها سيوفر الكثير من الوحدات السكنية ويحافظ على موازنة أسعار العقارات في البلاد .

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