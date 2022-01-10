“الدبيبة” و”شكشك” يبحثان عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية

ملف الأعلاف وديون العلاج بالخارج وجدول المرتبات.. حزمة أزمات تجمع “الدبيبة” و”شكشك”

بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الاثنين، بمقر ديوان مجلس الوزراء؛ عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية.

واستعرض الجانبان ملف دعم المربين من خلال توريد الأعلاف وفق آليات منظمة تضمن استمرارها ووصولها إلى مستحقيها بالإضافة إلى نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بإعداد جدول المرتبات الموحد، إلى جانب متابعة ديون العلاج بالداخل والخارج في مجال الصحة؛ لضمان استمرار العلاج للمواطنين، وفق بيان الحكومة.

وتوافق الطرفان على ضرورة الاستمرار في استكمال الإجراءات الفنية والمالية؛ لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجاليْ الكهرباء والطرق والكباري.

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