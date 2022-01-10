“المصرف المركزي” يمدّ بنوك سبها بسيولة قدرها 60 مليون دينار

أفاد مراسل “218” في مدينة سبها بوصول سيولة نقدية قُدّرت بـ 60 مليون دينار.

وقال رئيس نقابة المصارف والتأمينات يونس المدني، في تصريح لـ “218”، إن القيمة المرسلة من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ستوزّع على فروع المصارف التجارية العاملة بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف أن السيولة متوفرة في المصارف بمدينة سبها في انتظار وصول حوافظ مرتبات شهر نوفمبر لكافة القطاعات الممولة من الخزينة العامة؛ تمهيدًا لصرفها على زبائن المصارف كافة.

تأتي هذه الشحنة بعد أن أرسل مصرف ليبيا المركزي مطلع الشهر الجاري سيولة بقيمة 60 مليون دينار تسلمها مطار مدينة سبها؛ تمهيدًا لتوزيعها على المصارف التجارية، ليصل إجمالي القيمة المرسلة من طرابلس نحو سبها 120 مليون دينار.

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