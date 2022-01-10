اقتصاد

المركزي يرسل شحنة سيولة إلى غريان بقيمة 12 مليون دينار

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة إلى قسم إصدار غريان بقيمة 12 مليون دينار، وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية في البلاد.

هذا وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات وفقا لخطته المتبعة لتوفير السيولة في كافة فروع مصارف ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك