المركزي يرسل شحنة سيولة إلى غريان بقيمة 12 مليون دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة إلى قسم إصدار غريان بقيمة 12 مليون دينار، وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية في البلاد.

هذا وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات وفقا لخطته المتبعة لتوفير السيولة في كافة فروع مصارف ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا