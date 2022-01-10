اللجنة الوزارية المعنية بتحديد المقرات والمواقع المستغلة من وزارة الدفاع لتخصيصها لتنفيذ برنامج الإقراض الشبابــي تجتمع لمناقشة أوضاع المعسكرات التسعة المقدمة من قبل وزارة الدفاع

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة الوزارية المعنية بتحديد المقرات والمواقع المستغلة من وزارة الدفاع لتخصيصها لتنفيذ برنامج الإقراض الشبابــي “أبوبكر الغاوي” اليوم الإثنين، وبحضور أعضاء اللجنة كل من مدير مكتب وزير الدفاع “جبريل مفتاح الشتيوي” ومدير إدارة الأشغال العسكرية “فوزي مفتاح داير الليل” مدير مصلحة التخطيط العمراني ” عبد الحكيم عبد القادر السلطني” ومندوبين عن مصلحة أملاك الدولة ” الشارف محمد أبونوارة ” “محمد عبد الله الفقيه” مدير الإدارة العامة للتنظيم والتنسيق بمصلحة التسجيل العقاري ” الفيتوري عمران دوفان ” ومندوب عن وزارة الشباب “عبد العاطي عصمان ” .

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع المعسكرات التسعة المقدمة من قبل وزارة الدفاع، وكذلك تحديد وزارة الشباب الإحتياجات الخاصة بالبلديات ، وذلك لتنفيذ برنامج الإقراض الشبابــي لمختلف البلديات ضمن برنامج (عودة الحياة) المعلن عنه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما تم الإتفاق على إصدار قرارات من وزارة الإسكان والتعمير بشأن تشكيل لجان فنية متخصصة بمختلف المناطق الغربية والشرقية والجنوبية .

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