إعداد جدول المرتبات الموحد إلى جانب ضرورة المتابعة الجادة للجان لنتائج متابعة ديون العلاج بالداخل والخارج محور اجتماع الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة

عقد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة دعم المربين من خلال توريد الأعلاف وفق آليات منظمة تضمن استمرارها ووصولها لمستحقيها، وكذلك نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بإعداد جدول المرتبات الموحد، إلى جانب ضرورة المتابعة الجادة للجان لنتائج متابعة ديون العلاج بالداخل والخارج في مجال الصحة لضمان استمرار العلاج للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في إستكمال الاجراءات الفنية والمالية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجالي الكهرباء والطرق والكباري ووفقاً للحكومة .

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