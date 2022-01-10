اقتصاد

إعادة فتح صمام الحمادة النفطي واستئناف ضخ الإنتاج من حقل الشرارة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة أكاكوس النفطية عن إعادة فتح صمام الحمادة “الرياينة” النفطي، واستئناف عمليات ضخ النفط الخام من حقل الشرارة إلى حظيرة خزانات الزاوية.

في السياق نفسه طالب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه اليوم الاثنين، عدداً من منتسبي حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي بالفتح الفوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، موجهاً بتشكيل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.

وكان حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي قد أغلقوا صمام الحمادة التابع لشركة أكاكوس في 20 من ديسمبر الماضي، للمطالبة بمستحقات مالية وتسوية أوضاع وظيفية، الأمر الذي أدى لخسارة صادرات تُقدّر بأكثر من 300 ألف برميل من النفط يومياً.

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قناة 218 الليبية

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