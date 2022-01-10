جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يعقد اجتماعه الأول العادي للعام الحالي

بنغازي 10 يناير 2022 (وال)- عقدت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمدينة ببنغازي اليوم الإثنين، اجتماعها الأول العادي للعام الحالي.

وحضر الاجتماع جميع مديري المنظومات والمكاتب والمراكز، وربط الاجتماع عبر الدائرة المغلقة (سكايب) بالمنطقة الغربية، وذلك برئاسة رئيس اللجنة الإدارية عبد الناصر بوبطينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالجهاز صلاح الساعي، إنه تم خلال الاجتماع؛ مناقشة العديد من النقاط المهمة منها الخطة الإستراتيجية 2019- 2023م ، والتي أنجز منها قرابة 25 % رغم صعوبة وتأثير جائحة كورونا.

وتاب الساعي : “نسير بخطة ثابتة لإنجاز ما تبقى من الخطة الاستراتيجية الموضوعة مسبقا، إلى جانب مناقشة لائحة العمل الحقلي لتعديلها وغيرها من البنود. (وال) هــ ع/ ر ت

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