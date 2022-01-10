خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي.. “السائح” يؤكد على استعداد المركز لتعزيز الحماية الصحية للمواطنين

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏، حيدر السائح، وذلك للوقوف على أوضاع المركز ومدى قدرته على مجابهة وباء كورونا، وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكد السائح، على استعداد المركز لتعزيز الصحة العامة والحماية الصحية للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة الأمراض من خلال العمل على إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها، بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة له بالعالم، والتواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وأشار مدير عام المركز، إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا ما زال على ما هو عليه، وأن اللقاحات متوفرة والمراكز تواصل تقديم التطعيمات للمواطنين والمقيمين في كل المناطق والمدن الليبية.

وفي الختام قدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بطاقة تطعيم إلكترونية لرئيس المجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية