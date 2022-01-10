استئناف عمليات الإنتاج بحقل الفيل

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، إعادة تشغيل حقل الفيل عقب فتح صمام الحمادة النفطي وبدء عمليات الإنتاج بعد توقف استمر قرابة 20 يوماً.

وأضافت الشركة في بيان، أن الفرق العاملة في الحقل تمكنت من تشغيل وحدة توليد الطاقة الكهربائية، والبدء بإعادة الضخ تدريجياً إلى مجمع مليتة الصناعي، والبدء بتشغيل الآبار ووحدة الفصل الرئيسية ليعود الحقل لمعدلات الإنتاج الطبيعية بعد تشغيل كل مرفقاته.

وكان حرس المنشآت النفطية قد أعاد فتح صمام الحمادة بعد أن أقفله في 20 ديسمبر الماضي، للمطالبة بسداد مستحقات مالية وتسوية أوضاع وظيفية.

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