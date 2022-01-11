وزير المالية يؤكد على أهمية تضمين الميزانية العامة للالتزامات المترتبة على السنوات السابقة

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الإثنين، باللجنة المالية استعرض خلاله المذكرة التوضيحية للموازنة العامة للعام الجاري 2022م .

تناول الاجتماع مناقشة ملفي المؤسسة الوطنية للنفط وميزانيتها وصندوق الضمان الاجتماعي ، وكذلك الفروقات وآلية معالجتها وتضمين زيادة المتقاعدين للموازنة المقترحة .

كما ناقش الاجتماع ملف الإيرادات العامة بشكل موسع، وكذلك العديد من الملفات التي ستسهم الموازنة العامة في حلحلة مختنقاتها، بالإضافة إلى المتغيرات التي حدثت علي الباب الأول وتضمين قيم المتغيرات في مشروع الموازنة العامة .

ومن جهته أكد ” المبروك” على أهمية تضمين الميزانية العامة للالتزامات المترتبة على السنوات السابقة، بالإضافة إلى رؤية الحكومة في بعض السياسات المالية المترتبة على الموازنة العامة .

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