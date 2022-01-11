“العابد” يجتمع مع سفير جمهورية البنغلاديش الشعبية لدى ليبيا لبحث سُبل التعاون المشترك بين البلدين

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اجتماعاً اليوم الأحد مع سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك لمناقشة ملف العمالة البنغلاديشية في سوق العمل الليبي وسُبل التعاون المشترك بين البلدين.

حيث أكد العابد على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، وأن سوق العمل الليبي يضم أعداد كبيرة من العمالة البنغلاديشية في مجالات عديدة، مؤكداً أن ليبيا ترحب بالعمالة البنغلاديشية الماهرة خصوصاً في مجال الخدمات ، وأضاف مؤكداً على حرص الوزارة لتسوية أوضاع كل العمالة الأجنبية وفق مقتضيات القوانين والتشريعات المعمول بها.

من جانبه أكد السفير البنغلاديشي قدرة بلاده على مد ليبيا بالعدد الكافي من العمالة الماهرة المدربة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، واستعداده للعمل على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات، وأيضاً على الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

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