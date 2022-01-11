جهاز الردع يلقي القبض على “قرقاب” بعد قيامه رفقة مجموعة مسلحة باقتحام مقر الإدارة للشركة القابضة

‎قام جهاز الردع اليوم الإثنين العاشر من يناير بضبط رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (القابضة) السابق فيصل قرقاب على خلفية اقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بشارع الزاوية، وقيدت الواقعة بمركز شرطة باب بن غشير، بعد قيامه رفقة محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر الإدارة للشركة القابضة.

‎وبحسب الجهاز فإن الاقتحام كان بشكل غير لائق تم فيه تكسير أبواب الشركة والهجوم على الموظفين وذلك ادّعاءً منهم لتنفيذ حكم صادر لصالح قرقاب رئيس مجلس الإدارة السابق وحيث أنه لايزال هناك استشكال في الحكم ولم يتم الفصل فيه نهائياً وأنّ الحكم اساساً لا يتم تنفيذه إلا من خلال الجهات القضائية المخولة، وتم ضبطهم جميعاً وسيتم اتخاذ الاجراءات

‎القانونية لإحالتهم لجهات الاختصاص.

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