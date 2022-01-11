صنع الله يستعرض نشاط مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً، بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من “أبوالقاسم شنقير” و” جاد الله العوكلي ” و”العماري محمد العماري ” وذلك لإستعراض نشاط فريق إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي.

تناول الاجتماع مناقشة وتقديم عرض آخر مستجدات المشروع ومكوناته والمخطط الزمني المقترح لإنجاز مراحله، وكذلك طرح الأسباب التي أدت للتأخر في استكماله وذلك بسبب شح التمويل وعدم الحصول على الميزانيات اللازمة رغم ما قامت به المؤسسة من تواصل مع جميع الجهات بالدولة ، وذلك للبدء في التنفيذ ، حيث أن كل الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية والهندسية مكتملة، بالإضافة إلى مناقشة ميزانية العام الحالي والأعوام المقبلة، واستعراض خطة العمل للعام 2022.

كما أرجع صنع الله في كلمته أسباب التأخر في تنفيذ المشروع إلى الشح في الميزانيات، وكذلك عدم اعتماد المخصصات المالية اللازمة لتطوير عمليات القطاع حسب المخطط له، الأمر الذي كان له تأثير سلبي وتأخير في تنفيذ المشاريع الهامة والإستراتيجية لتطوير القطاع ومن بينها هذه المشروع ، موضحاَ حرص مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تذليل كل الصعاب التي أدت إلى تعثر هذا المشروع وتأخر تنفيذ مراحله، وإنها تعمل جاهدة على توفير كل ما هو مطلوب على أن يستأنف التنفيذ ويتم الانتهاء من هذا المشروع الهام في اقرب وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية