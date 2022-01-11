خلال اجتماعه مع السفير التركي لدى ليبيا.. القطراني يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني”، مع السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” .

كما أكد “السفير التركي” على ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة، وكذلك وضع الترتيبات اللازمة لها ، بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية .

ومن جهة أخرى أكد” القطراني”على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي ، هذا وقد وجه سيادته دعوةً رسميةً لسعادة السفير لزيارة المنطقة الشرقية في الأيام القليلة القادمة للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار .

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