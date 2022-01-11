اقتصاد

خلال اجتماعه مع السفير التركي لدى ليبيا.. القطراني يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني”، مع السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” .

كما أكد “السفير التركي” على ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة، وكذلك وضع الترتيبات اللازمة لها ، بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية .

ومن جهة أخرى أكد” القطراني”على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي ، هذا وقد وجه سيادته دعوةً رسميةً لسعادة السفير لزيارة المنطقة الشرقية في الأيام القليلة القادمة للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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