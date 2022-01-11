«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الثلاثاء 11 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 11 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5907 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2063 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2397 دينار، والليرة التركية 0.3331 دينار، والدولار الكندي 3.6281 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.223 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2498 دينار، والدينار التونسي 1.5911 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.496 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 11 يناير 2021: