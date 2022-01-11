صنع الله: عاقدون العزم على تحقيق مشروع إنشاء مباني مؤسسة النفط بمدينة بنغازي 

راس لانوف 11 يناير 2022 (وال) _ انعقد مساء يوم أمس الإثنين، الاجتماع السنوي لإستعراض نشاط فريق إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي، برئاسة “المهندس مصطفى صنع الله ” رئيس مجلس الإدارة، وذلك تواصلاً لاجتماعات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والمنعقدة هذه الأيام بمدينة راس لانوف.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من “أبوالقاسم شنقير” و” جاد الله العوكلي ” و”العماري محمد العماري ” وبحضور رئيس الفريق السيد ” يوسف عبدالهادي ” والسادة و السيدات أعضاء الفريق ” أسامة منينة ” و” طارق البرعصي ” و ” عبدالله الحداد ” و”عبدالنبي أبوحجر ” “و رمزة الظريف”.

هذا وتم في الاجتماع تقديم عرض تناول آخر مستجدات المشروع ومكوناته والمخطط الزمني المقترح لإنجاز مراحله، وطرح الأسباب التي أدت للتأخر في استكماله، و ذلك بسبب شح التمويل و عدم الحصول على الميزانيات اللازمة، رغم ما قامت به المؤسسة من تواصل مع جميع الجهات بالدولة، للبدء في التنفيذ، حيث أن كل الإجراءات الفنية و الإدارية و القانونية و الهندسية مكتملة، إضافة إلى مناقشة ميزانية العام الحالي والأعوام المقبلة، واستعراض خطة العمل للعام 2022.

وأرجع المهندس مصطفى صنع الله في كلمته أسباب التأخر في تنفيذ المشروع إلى الشح في الميزانيات، وعدم اعتماد المخصصات المالية اللازمة لتطوير عمليات القطاع حسب المخطط له، الأمر الذي كان له تأثير سلبي وتأخير في تنفيذ المشاريع الهامة والإستراتيجية لتطوير القطاع ومن بينها هذه المشروع.

وأوضح حرص مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تذليل كل الصعاب التي أدت إلى تعثر هذا المشروع وتأخر تنفيذ مراحله، وإنها تعمل جاهدة على توفير كل ما هو مطلوب على أن يستأنف التنفيذ ويتم الانتهاء من هذا المشروع الهام في اقرب وقت ممكن.

وفي ختام كلمته، حث المهندس مصطفى صنع الله، فريق أنشاء مباني المؤسسة على الصبر على المصاعب وبذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن “القادم أفضل” ولأننا في قطاع النفط أصحاب همة فإن ” حلم انتهاء المشروع الذي اختتم به العرض ” سيتحقق بإذن الله عاجلا أم آجلا و إننا على يقين بأنه سوف يتم انجاز المشروع . (وال _ راس لانوف) ب خ / ه ع

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