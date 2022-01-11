لجنة دراسة تعديل أسعار التعويضات عن المنشآت الملحقة بها تعقد اجتماعها الرابع 

طرابلس 11 يناير 2022 (وال) _عقدت اللجنة الوزارية المعنية بدراسة بتعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر لزومها للمنفعة العامة، اجتماعها الرابع.

وترأس الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين بديوان وزارة الإسكان، رئيس اللجنة وزير الإسكان والتعمير السيد ” أبوبكر الغاوي”، بحضور السادة وزير المواصلات السيد “محمد الشهوبي” ، وزير المالية السيد ” خالد المبروك” ، وزير الزراعة والثروة الحيوانية السيد ” حمد المريمي” ، وزير الموارد المائية السيد “طارق بوفليقة” ، مندوب عن الشركة العامة للكهرباء السيد”محمد النمري” ، السيد ” عبد الباسط عمران” رئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم (274 لسنة 2022 م).

هذا و تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التقرير النهائي للجنة الفنية من قبل رئيس اللجنة السيد “عبدالباسط عمران”؛ لأعمال اللجنة المكلفة بالدراسة الفنية و المالية والتنظيمية، بشأن تعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر نزعها للمنفعة العامة.

كما تقدم رئيس اللجنة الفنية بمشروع قرار توحيد قيمة التعويضات وأسس وضوابط نزع الملكية، والتعويضات عن الأراضي والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر نزعها للمنفعة العامة والبدائل التي تقترحها اللجنة .

وفي الختام، قرر وزير الإسكان والتعمير رئيس اللجنة الوزراية اعتماد تقرير وتوصيات اللجنة وإحالتها لمجلس الوزراء لاعتمادها. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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