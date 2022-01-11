الخارجية و الطيران المدني يبحثان رفع الحظر عن الطيران المدني

طرابلس 11 يناير 2022 (وال) _ استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات السيد “عمركتي”بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، رئيس مصلحة الطيران المدني السيد ” مصطفى عمار” لبحث أهمية التنسيق بين مصلحة الطيران المدني ووزارة الخارجية، وتوحيد الجهود لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني .

وأكد الوكيل خلال اللقاء، على أهمية وجود ثقل ودعم سياسي إلى جانب الدعم الفني للتعجيل برفع الحظر.

و من جانبه تحدث رئيس مصلحة الطيران المدني عن آفاق التعاون فيما يخص الطيران المدني مع كل من الخطوط القطرية ،و طيران الإمارات ، و مصر للطيران ، والخطوط التركية.

وأشار إلى أنه من المقرر وفي هذا الإطار زيارة الجزائر قريبا والالتقاء بمسؤولي الخطوط الجزائرية.

و أوضح السيد عمار أن لدى مصلحة الطيران برنامجا لتدريب الموظفين ، كما ستتخذ المصلحة خطوات هامة لدعم جهود وزارة الخارجية لرفع الحظر.

واتفق خلال اللقاء على آليات التنسيق ما بين الطيران المدني ووزارة الخارجية،و الإعداد لزيارة اليونان وعدد من الدول الأوروبية لإطلاع مسؤولي الطيران في تلك الدول على ما اتخذ من إجراءات، لتوفير البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات الليبية والتأكيد على جاهزيتها لإستقبال الرحلات الدولية. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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