خاص.. فريق السيولة يؤكد لصدى وصول 27.5 مليون إلى أوباري.. ويوضح توزيعاتها

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول هذه اللحظات شحنة سيولة لمدينة أوباري بقيمة 27.5 مليون دينار، وذلك في اطار خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ووفقاً للخطة التي سبق وأن أعلن عنها فريق السيولة بنقل شحنات إضافية إلى فروع المصارف بمناطق الجنوب الليبي .

حيث خصص منها للمصرف التجاري الوطني 10 مليون و مصرف الجمهورية 10مليون ومصرف شمال أفريقيا 7.5 مليون ، ويؤكد فريق السيولة إستمراره نقل شحنات إضافية لباقي مناطق الجنوب الليبي هذا الأسبوع .

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