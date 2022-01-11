مؤسسة النفط تعلن إيقاف الصادرات من ميناء السدرة بسبب عدم قدرتها على تعويض الخزانات المدمرة
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قناة 218 الليبية
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