اقتصاد

إيقاف الصادرات من ميناء السدرة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مؤسسة النفط تعلن إيقاف الصادرات من ميناء السدرة بسبب عدم قدرتها على تعويض الخزانات المدمرة

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قناة 218 الليبية

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