مصرف الجمهورية يعلن شروعه في قبول طلبات بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف الجمهوية صباح اليوم الثلاثاء شروعه في قبول طلبات بيع النقد الأجنبي وذلك حسب ضوابط مصرف ليبيا المركـزي .

وبحسب المصرف فالخطوات تتمثل في: زيار الزبون لفرعه المصرفي ، وتعبئة النموذج ( طلب شراء عملة أجنبية ) وأن لمستندات المطلوبة هي شهادة ميلاد من السجل المدني ، وصورة من جواز السفر .

أما الشروط والمستندات الواجب توفرها هيضرورة الحضور الشخصي لصاحب الحساب أو الوكيل الشرعي المعتمد لصاحب الحساب فقط ، ووجود رصيد بالحساب يغطي قيمة شراء العملة الأجنبية ويجب أن يكون رقم الهاتف مربوط بالرقم الوطني لصاحب البطاقة .

وكان مساعد المدير العام لشؤون التسويق بمصرف الجمهورية “فوزي الشويش” قد صرح حصرياً بالأمس لصحيفة صدى الاقتصادية على تقديم المصرفاليوم خدمة الأغراض الشخصية “بطاقات الدولار مفتوحة” بكافة فروع مصرف الجمهورية .

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