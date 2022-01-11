المؤسسة الوطنية تعلن إيقاف الصادرات النفطية من ميناء السدرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إيقاف الصادرات النفطية من ميناء السدرة جراء عدم قدرتها على تعويض الخزانات التي دمرتها الحروب.

وذكرت المؤسسة الوطنية أن شركة الواحة خفضت معدلات إنتاج خام السدرة بحوالي 50 ألف برميل يوميا، بسبب زيادة السعة التخزينية، على خلفية تعذر الربط مع الناقلات المتراكمة بالميناء، لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية أن استمرار سوء الأحوال الجوية، قد يؤدى إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل إلى 105 آلاف برميل في اليوم.

وأضافت المؤسسة الوطنية أن شركتي الواحة البريقة تعانيان نقصا في السعات التخزينية بسبب الدمار الذي تعرضت إليه في الحروب خلال الأعوام الماضية.

وتابعت المؤسسة الوطنية أن قطاع النفط يعاني شح التمويل، الأمر الذي أفقد مرونة تخزينية، وحمّل الدولة أعباء مالية وتكاليف إضافية، إلى جانب فقد جزء مهم من الدخل المضمون بسبب تخفيض الطاقات الإنتاجية إلى حين تحسن الطقس.

وحمّلت المؤسسة الوطنية مسؤولية تعطل إنتاج النفط القانونية إلى الجهات التي تقف عائقا في سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات اللازمة.

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