العكاري يكشف عن التشوهات في الاقتصاد الليبي التي تحتاج معالجة في 2022

أخبارليبيا24

كشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري. عن التشوهات بالاقتصاد الليبي التي تحتاج إلى معالجة حقيقية خلال سنة 2022 والسنوات المقبلة.

وأضاف العكاري أن من هذه التشوهات الدعم (الرفع التدريجي)، وتوحيد البنك المركزي، وسعر الصرف (المراجعة الدورية).

وذكر عضو الجنة أنه لابد من توحيد الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية).

ولفت العكاري. إلى لليبيا مصدر دخل وحيد (النفط) ولابد من خلق مصادر أخرى بديلة، موضحًا أن اقتصاد الظل يمثل 60‎%‎ من حجم الاقتصاد (شركات ومحلات بدون ترخيص).

وأكد أن من بين التشوهات كذلك ثقافة مجتمع غير إنتاجية والاعتماد على وهم الدولة الغنية، إضافة إلى المرتبات وحجم مدفوعاتها (2.8 مليون موظف).

ودعا عضو اللجنة. إلى ضرورة العمل على إصدار جدول موحد للمرتبات، مؤكدًا أن القطاع الخاص مقيد من الدولة وغير مدعوم بشكل يسهم في الدفع بالاقتصاد إلى الأمام.