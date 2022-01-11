خاص.. فريق السيولة يؤكد تسليم قسم اصدار سبها بالمركزي شحنات سيولة بقيمة 123.5 مليون

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم الإصدار بمصرف ليبيا المركزي سبها شحنات سيولة بقيمة 123.5 مليون دينار ، وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ، وفي إطار الخطة الموضوعة مع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية .

حيث خصص منها 45 مليون لفروع مصرف الجمهورية منها 5 مليون فرع القرضابية و 6 مليون فرع مرزق الديسة و 5 مليون فرع أم الارانب و 5 مليون فرع برقن و 5 مليون فرع تراغن و 4 مليون فرع سبها و 4 مليون فرع مرزق و 2 مليون فرع غدوة و 2 مليون فرع زويلة و 4 مليون فرع وادي عتبة و 3 مليون فرع الكشاف ، كما خصص مبلغ 75 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني منها 20 مليون فرع براك و 10 مليون فرع القرضة و 10 مليون فرع إدري و 30 مليون فرع سبها و 5 مليون وكالة جامعة سبها.

بالإضافة إلى شحنة سيولة بقيمة 3.5 مليون لفرع مصرف الوحدة سبها وستشرع فروع المصارف توزيع السيولة بشكل منتظم ورفع سقف السحب .

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