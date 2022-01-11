ميناء مصراتة يستقبل مئات السيارات المستعملة من إسبانيا وإيطاليا

وصلت إلى ميناء مصراته البحري مجموعة من السفن التجارية محملة بالسيارات قادمة من إسبانيا وإيطاليا.

وأفادت المنطقة الحرة مصراتة، في بيانات حديثة لها، بوصول السفينة “آفيفا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “دلتا الشمال”، وعلى متنها 339 سيارة قادمة من إيطاليا، إضافة إلى وصول السفينة “مارين”، التابعة للوكيل الملاحي “البحار الستة”، وعلى متنها 136 سيارة قادمة من إسبانيا.

وأشارت المنطقة الحرة في بياناتها إلى وصول السفينة “ماي ميراي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “المجموعة”، وعلى متنها 20 ألف طن من القمح

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