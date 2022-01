استئناف ضخ النفط من حقول الشرارة والفيل والحمادة والوفاء

أفادت وكالة رويترز، باستئناف ضخ إنتاج النفط من حقول الشرارة والفيل والحمادة والوفاء، بعد فتح صمام الرياينة المغلق منذ قرابة شهر.

وأكد مكتب الإعلام بشركة أكاكوس النفطية فتح صمام محطة الحمادة واستئناف الإنتاج بحقل الشرارة وضخ النفط لحظيرة خزانات الزاوية.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة استمع لمطالب فرع حرس المنشآت النفطية بالجنوب الغربي، ووجه بفتح حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وتشكيل لجنة لمتابعة الصعوبات التي يواجهها حرس المنشآت.

