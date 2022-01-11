خاص..بعد تسليم 123.5 مليون لقسم إصدار سبها بالمركزي.. فريق السيولة يفصح عن توزيعاتها.. ويؤكد شروع فروع المصارف توزيع السيولة ورفع سقف السحب

قال فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أنه في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ، وفي إطار الخطة الموضوعة مع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية سلم قسم الإصدار بمصرف ليبيا المركزي سبها شحنات سيولة بقيمة 123.5 مليون دينار .

حيث خصص منها 45 مليون لفروع مصرف الجمهورية منها 5 مليون فرع القرضابية و 6 مليون فرع مرزق الديسة و 5 مليون فرع أم الارانب و 5 مليون فرع برقن و 5 مليون فرع تراغن و 4 مليون فرع سبها و 4 مليون فرع مرزق و 2 مليون فرع غدوة و 2 مليون فرع زويلة و 4 مليون فرع وادي عتبة و 3 مليون فرع الكشاف ، كما خصص مبلغ 75 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني منها 20 مليون فرع براك و 10 مليون فرع القرضة و 10 مليون فرع إدري و 30 مليون فرع سبها و 5 مليون وكالة جامعة سبها.

بالإضافة إلى شحنة سيولة بقيمة 3.5 مليون لفرع مصرف الوحدة سبها وستشرع فروع المصارف توزيع السيولة بشكل منتظم ورفع سقف السحب

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