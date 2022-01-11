البيضاء| مركز البحوث الزراعية يُطلق الموسم البحثي 2022

البيضاء 11 يناير 2022 (وال)- انطلق اليوم الثلاثاء ببلدية البيضاء، العرض الأول للبحث العلمي بعنوان (نتائج تجارب الكفاءة الإنتاجية العربية لمحاصيل الحبوب القمح والشعير) للباحثين: فاطمة خميس اردية، وأسماء المبروك عبد السيد، وصالح الناجي صالح.

هذا وقد حضر العرض الأول الذي أقيم بقاعة المرحوم محمد فركاش، مدير عام المركز والمختصين والباحثين الذين أثروا العرض بملاحظاتهم وأسئلتهم.

وتوصل الباحثين إلى نتائج مبشرة من محصولي القمح والشعير، وجاري تقييم هذا الموسم في أكثر من بيئة زراعية مختلفة في ليبيا مثل: سلوق ، سرت ، أوباري ، الكفرة؛ بنفس التراكيب الوراثية ونفس السلالات، وأظهرت بعض التراكيب تفوقها من حيث مقاومتها للأمراض وجودتها. (وال) هـــ ع/ ر ت

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