إيقاف الصادرات النفطية من ميناء السدرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن توقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة بسبب فقدان السعة التخزينية جراء سوء الأجوال الجوية وعدم قدرتها على تعويض الخزانات التي دمرتها الحروب.

وأوضجت الوطنية للنفط، أنّ شركة الواحة خفضت معدلات إنتاج خام السدرة بحوالى 50 ألف برميل يومي، بسبب زيادة السعة التخزينية، على خلفية تعذر الربط مع الناقلات المتراكية بالميناء، لسوء الأحوال الجوية.

وأضافت المؤسسة الوطنية أن استمرار سوء الأحوال الجوية، قد يؤدى إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل الى 105 الف برميل في اليوم، محملة المسؤولية القانونية إلى الجهات التي تقف عائق في سبيل تمويل قطاع النفط و تسييل الميزانيات اللازمة.

