“الديوان” يبحث مع مندوبي 11 شركة عراقيل توفير الأعلاف

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمدراء العامين ومندوبي 11 شركة متخصصة في مجال المطاحن والأعلاف؛ العراقيل التي تعترض شركات المطاحن، وانعكاسها على صعوبة توفير الأعلاف في الوقت المحدد وبالتكلفة المناسبة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على العمل من أجل إعداد برنامج متكامل يراعي تحديد كميات الاحتياج السنوي وآلية وضوابط التوزيع، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير الحماية لمزاولي هذا النشاط من جهة، وشركات المطاحن والأعلاف من جهة أخرى.

وتم الاتفاق على التعاون بين القطاعين العام والخاص، والعمل بمبدأ الشفافية الكاملة من حيث التوريد والتصنيع والتسويق.

وأكد “شكشك”، في ختام الاجتماع، على استمرار ديوان المحاسبة في الإيفاء بمسؤولياته بما يحقق الصالح العام، وإحداث الأثر الإيجابي لدى شركات المطاحن والأعلاف، ولدى المستهلك، المتمثل في شريحة المربين.

جديرٌ بالذكر أن عددًا من المربين يشكون من ارتفاع أسعار الأعلاف وهو ما أثر سلبيًا على الثروة الحيوانية في البلاد، في ظل وعود مستمرة من الحكومة بوضع إطار يقضي بخفض الأسعار.

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