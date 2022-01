واصلت أسعار النفط العالمية، الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من حدوث انقطاع في صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة تحالف “أوبك+”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.43% إلى 81.22 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.63% إلى 78.73 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من كازاخستان.

في غضون ذلك، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح، وأن انسحابها من بلاده سيبدأ في غضون يومين. وفي وقت سابق أشار توكايف إلى أن حربا إرهابية شنت ضد كازاخستان.

وشهدت كازاخستان اضطرابات في مطلع العام الجاري، التي انطلقت في البدء بطرح مطالب اقتصادية، لتتحول بعد ذلك إلى اشتباكات مسلحة بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن، وأعمال تخريب واسعة.

The post أسعار النفط تُواصل الارتفاع وسط قلق من نقص إمدادات كازاخستان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا