هيئة الرقابة الإدارية طرابلس تطالب بإيقاف عملية بيع حصة شركة توتال إلى إتمام تقييم ملفها

قالت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس في بيانٍ لها حول قضية بيع حصة شركة توتال الفرنسية أنها قامت بمتابعة وتقييم ملف تنازل شركة عيش الأمريكية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة لصالح شركة توتال وشركة كونوكو فيلبس وفق المذكرات التي قدمتها وزارة النفط الغاز.

والتي تضمنت العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة التي نتج عنها فيما بعد قرار مجلس الوزراء الذي كان عليه أيضاً بعض الملاحظات الإجرائية.

لهذا طالبت الهيئة رئيس مجلس وزراء الحكومة بضرورة إيقاف أية إجراءات تتعلق ببيع الحصة المذكورة، لما قد يترتب عنه من أضرار جسيمة تمس مقدرات الشعب الليبي.

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