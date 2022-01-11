النائب الأول حسين القطراني يبحث سيّر عمل وزارتي الصناعة والمعادن والإسكان والتعمير

طرابلس 11 يناير2022 (وال)- عقد النائب الأول لرئيس الوزراء السيد حسين اعطية القطراني اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، اجتماعا مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه ووكيل وزارة الإسكان والتعمير خالد العبدلي.

حيث استعرض السادة الوزراء؛ ما تم انجازه خلال العام الماضي، وعرض خطة عمل الوزارتين خلال العام الجاري، وفق بنود مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2022، حال اعتمادها من جهات الاختصاص، بالإضافة إلى مناقشة العراقيل التي واجهت الوزارتين خلال العام السابق.

من جهته، أوصى سيادة النائب الأول على ضرورة منح دواوين الوزارات شرق وجنوب البلاد؛ كافة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم الخدمات للمواطنين، وليتمكن مسؤولي الدواوين من تنفيذ خطط الوزارتين الموضوعة لهذا العام بحسب الاختصاص المكاني. (وال) ح س/ ر ت

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