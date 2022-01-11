“الدبيبة” يقوم باستعراض المشاكل التي تواجه العملية التعليمية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التربية والتعليم اجتماعاً مع وزير التعليم المكلف ووكيلة الوزارة ومدراء الإدارات المختلفة، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، وذلك لاستعراض المشاكل التي تعاني منها الوزارة والعملية التعليمية وإيجاد الحلول المقترحة لها.

كما أكد “الدبيبة” على ضرورة الإهتمام بتطوير العملية التعليمية لتواكب العصر، مشيراً إلى أن الحكومة ستظل دائماً داعمة بشتى الطرق للمعلم الذي يربي النشأ ويخرج أجيالًا تبني الوطن.

وتطرق اللقاء إلى أسباب تأخر توفر الكتاب المدرسي، حيث قال الدبيبة : نقدم اعتذارًا لكل طلابنا وأولياء أمورهم عن تأخر توفر الكتب ولحل هذا الأمر جدرياً يجب من الآن وصاعداً طباعة الكتب في ليبيا ، وبالنسبة للانتقال لأساليب تعليمية أخرى غير الكتب فهو يحتاج إلى وقت ولا يمكننا أن نطبقه في بلاد لا زالت في طور الاستقرار.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة المدارس قال بأن الحكومة باشرت السنة الماضية في صيانة واستكمال عدد كبير من المدارس في مختلف مناطق ليبيا كافة، مشيراً إلى أنه سيتم بناء المزيد هذا العام، ولن نرضى بعد الآن بأن يتعلم أبناؤنا في براريك وتريلات.

وفي ختام اللقاء شدد على ردع أي تعنيف للطلبة وعلى الوزارة أن تقف بشكل حازم لإنهاء هذه الظاهرة، وكذلك شدد على إصلاح الفوضى الحاصلة بالتعليم.

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