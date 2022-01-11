وزارة المالية تبحث ميزانية 2022

استعرض وزير المالية خالد المبروك، إجراءات إعداد ميزانية عام 2022 خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين بمقر الوزارة في طرابلس، رفقة مدراء الإدارات في الوزارة.

وتطرق المبروك، إلى ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط والملف المالي لمنتسبي صندوق الضمان الاجتماعي، وإمكانية تضمين الفروقات المالية للمتقاعدين خلال ميزانية العام الجاري.

وناقش المبروك الذي عاد للبلاد مؤخرا عقب انتهاء إجازته، ملف الإيرادات العامة للدولة وبعض التغييرات التي طرأت على بند المرتبات، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية قبل إحالتها لرئاسة الوزراء.

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