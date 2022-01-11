الوطنية للنفط: توقف الصادرات من ميناء السدرة لعدم قدرتها على تعويض الخزانات وسوء الأحوال الجوية

طرابلس 11 يناير2022 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، عن توقف الصادرات في ميناء السدرة لسوء الأحوال الجوية، وتحميل المسؤولية القانونية للجهات التي تقف عائق في سبيل تمويل قطاع النفط، وتسييل الميزانيات اللازمة.

وقالت المؤسسة – في بيان – إن الموانئ النفطية تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية، تعذر معه ربط الناقلات المتراكية بالميناء، ونظر لعدم وجود سعات تخزينية كافية فقد ارتفع المخزون بالميناء، الأمر الذي اضطرت معه شركة الواحة للنفط إلى تخفيض معدلات إنتاج خام السدرة بحوالى 50 ألف برميل يوميا.

وأضافت المؤسسة أن استمرار سوء الأحوال الجوية قد يؤدى إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل إلى 105 ألف برميل يوميا.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركتي الواحة وشركة البريقة تعانيان من نقص في السعات التخزينية، بسبب الدمار التي تعرضت له في الحروب خلال الأعوام الماضية، مما يدعو إلى الأسف الشديد أن مصدر الدخل الوحيد للبلاد؛ يعاني من شح التمويل الأمر الذي أفقدنا مرونة تخزينية، وحمّل البلاد أعباء مالية وتكاليف إضافية، بل أفقد البلاد جزء مهم من الدخل المضمون؛ بسبب تخفيض الطاقات الإنتاجية إلى أن يتحسن الطقس وتعاود عمليات شحن الكميات ليتسنى العودة مجددًا للمعدلات الطبيعية الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة أن شركة الواحة؛ فقدت حوالي 30 ألف برميل يوميا من طاقتها الإنتاجية، بسبب تقادم الأنابيب، إذ أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى تمزق الأنابيب، واليوم تخفض شركة الواحة الإنتاج بمعدل 50 ألف برميل يوميا مرشحة للزيادة، بسبب ما ذكر أعلاه. (وال) ب خ/ ر ت

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