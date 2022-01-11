“القطراني” يبحث خطة عمل وزارتي الصناعة والمعادن والإسكان والتعمير خلال العام الجاري

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة طرابلس مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة ووكيل وزارة الإسكان والتعمير خالد العبدلي.

حيث استعرض الوزراء ما تم انجازه خلال العام الماضي وعرض خطة عمل الوزارتين خلال العام الجاري وفق بنود مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2022م حال اعتمادها من جهات الاختصاص بالإضافة إلى مناقشة العراقيل التي واجهت الوزارتين خلال العام السابق .

ومن جهته أوصى “القطراني” على ضرورة منح دواوين الوزارات شرق وجنوب البلاد كافة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم الخدمات للمواطنين وليتمكن مسؤولي الدواوين من تنفيذ خطط الوزارتين الموضوعة لهذا العام بحسب الاختصاص المكاني .

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